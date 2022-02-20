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25,696 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

سجّلت بريطانيا 25,696 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19), و 74 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 18605752، فيما بلغت حصيلة الوفيات 160581.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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