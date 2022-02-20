مدير الشؤون الفلسطينية بالأردن يلتقي بمديرة عمليات ” الأونروا”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات التقى مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية بالأردن المهندس رفيق خرفان اليوم، بمديرة عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأردن مارثا لورينزو. وبحث الجانبان خلال اللقاء تسهيل وتعزيز عمل المؤسسات المجتمعية العاملة في عدد من المخيمات في الأردن، إضافة إلى استعراض العديد من المشاريع التي تعتزم الوكالة تنفيذها في المخيمات، وآلية وضع خارطة الطريق للتعيينات في الوكالة.

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