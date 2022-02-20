محمد بن مسعود - الدمام - تفاصيل جريمة مروعة .. أربعيني يقتل زوجته بطريقة مرعبة ويدفنها في المنزل

كشفت تحقيقات الشرطة المصرية تفاصيل قاسية، في قضية قتل زوج لزوجته، بمحافظة الأقصر جنوبي مصر.

و في التفاصيل، فقد بدأت أحداث الجريمة ببلاغ لمركز شرطة طيبة، بمديرية أمن الأقصر، من شخص يفيد باختفاء أخته بشكل مفاجئ لعدة أيام لتبحث الشرطة عنها قبل أن تعثر عليها مدفونة داخل شقتها، وفق (الإتحاد).

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وكشفت التحقيقات أن زوج الضحية هو من قتلها بطريقة قاسية، بعد أن منع عنها الطعام نهائياً لعدة أيام، وتعدى عليها بالضرب والتعذيب حتى فارقت الحياة.

ولم يكتف الزوج بذلك، بل دفن جثتها في غرفة المنزل، في محاولة للإفلات من العقاب وإخفاء جريمته، قبل أن تكتشف الشرطة وجود الجثة.

ويحاول فريق التحقيقات كشف الأسباب الحقيقية وراء جريمة القتل، لكن الاستنتاجات الأولية تشير إلى أن الخلافات الزوجية هي سبب قيامه بذلك، بعد أن قال المقربون من الزوجين إنه كان يتعدى عليها بالضرب باستمرار.