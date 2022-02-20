شكرا لقرائتكم خبر مايكروسوفت: منصة مدرستي مكنت التعليم التزامني دون توقف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استمرارا للإشادات الدولية بالتعليم السعودي أثناء جائحة كورونا ، امتدحت مايكروسوفت في CNN الأمريكية جهود المملكة في استمرار التعليم خلال الجائحة، وذلك من خلال استثمارها في تقنيات التعليم وتوفير البدائل الرقمية بدون توقف ليوم واحد.

وأكدت مايكروسوفت أن المملكة استطاعت التعامل مع الجائحة في استمرار التعليم بنجاح، وإعادة فتح وتهيئة المدارس للتعليم الحضوري مباشرة بعد استقرار الجائحة، حيث كانت التوقعات بمشاركة 70-80% من الطلبة في التعلم عن بعد من خلال المنصة، إلا أنه خلال أسبوعين من العام الدراسي بلغت نسبة الدخول إلى المنصة 98% من طلاب التعليم العام في المملكة.

وأوضحت CNN أن شركة مايكروسوفت رصدت في ظل ظروف الجائحة أن حكومة المملكة سخرت كافة الإمكانات لتوفير آلاف الأجهزة للأطفال الذين لا يمكنهم الوصول إلى «منصة مدرستي»، مضيفة»حكومة المملكة كانت مصممة على عدم ترك طفل واحد بلا تعليم».

يشار إلى أن الوزارة تلقت عددا من الإشادات السابقة، كإشادة البنك الدولي في تقريره الصادر عن توظيف الحلول التقنية وتوفر الموارد والأدوات الرقمية بنموذج المدرسة الرقمية التي أطلقتها منذ بداية العام الدراسي 2020-2021، إضافة إلى إشادة منظمة ساعة برمجة في استمرارية المملكة في المحافظة على مراتب متقدمة في مبادرتها الهادفة للترويج لعلوم الحاسب.

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