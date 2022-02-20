مسابقة لمعارض الأعمال الفنية المدرسية بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعزيزا للإنتاج الفني المبدع للطلاب والطالبات والاستفادة من التطبيقات الالكترونية والرقمية بما يخدم العملية التعليمية واستثمار الوقت والجهد، أطلقت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية مسابقة المعارض الفنية المدرسية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، عبر منصة «تويتر».

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