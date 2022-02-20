مبادرة للتوعية الغذائية الصحية في تبوك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مجلس شباب منطقة تبوك أمس مبادرة معرض التوعية الغذائية الصحية لفئة الشباب، الذي أقيم في جامعة فهد بن سلطان، بشراكة مجتمعية مع مركز المبادرات التنموية بإمارة المنطقة والشؤون الصحية بالمنطقة وجامعة فهد بن سلطان. ويهدف المعرض لتوعية فئة الشباب بالأنظمة الغذائية وتصحيح المفاهيم الغذائية الخاطئة، كما يستهدف المعرض نحو 500 شاب.



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