110 أسر منتجة تشارك في مهرجان الحنيني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتوفير دخل يتناسب مع احتياجاتها ومتطلباتها، شاركت 110 أسر منتجة في مهرجان الحنيني السادس، والمقام حاليا بسوق المسوكف الشعبي بمحافظة عنيزة. وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان علي سليمان العيد أن إدارة المهرجان أتاحت الفرصة للأسر المنتجة لعرض منتجاتها وتسويقها من الأكلات الشعبية والمشغولات اليدوية، ومن أهمها التركيز على منتج الحنيني، الذي تشتهر به منطقة القصيم، وتحويله لمنتج يحقق عوائد مادية عالية، وفتح منافذ بيع لهذه الأسر داخل أروقة المهرجان.



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