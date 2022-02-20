أول مسابقة فنون بصرية لاكتشاف المواهب داخل المدارس

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وأوضحت أن مسارات مسابقة «فنانو الغد» تنقسم إلى 3 مسارات، المسار الأول للمرحلة الابتدائية (من الصف الأول إلى الصف الثالث، ومن الصف الرابع إلى السادس)، والمسار الثاني للمرحلة المتوسطة، ومسار المرحلة الثانوية. وتشمل المسابقة 3 فنون رئيسة هي: الرسم، والنحت، والتصوير.
وكانت «الهيئة» أطلقت جائزة «الفنون البصرية» أمام الفنانين والموهوبين، في إطار احتفائها بكافة المواهب وفتح المجال أمام إيصال إبداعاتهم للجمهور.
وهيئة الفنون البصرية، وفقا لرؤيتها هي، مركز إقليمي يسعى إلى تشجيع المجتمع المحلي على تذوق الفن والاحتفاء به، وتوفير فرص فريدة لنمو المواهب المحلية، وتمكين الممارسين على مستوى عالمي بروح وطنية. وتتضمن رسالتها تمكين حركة الفنون البصرية في المملكة من خلال دعم التعبير المجتمعي، وتعزيز الحوار من خلال فرص المشاركات الفنية المتنوعة، والعمل كمحفز لاقتصاد مبدع ومستدام.
أهداف جائزة الفنون البصرية:
- تكريم من ساهموا في قطاع الفنون البصرية والفنون المعاصرة
- تمثيل الهوية السعودية من قبل مواطنين في معارض فنية وعالمية
- التحفيز وتنمية روح الابتكار والإبداع
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