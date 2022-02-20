منحة مسك تخصص مليون ريال لإنتاج أعمال فنية

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وتنطلق نسخة هذا العام من المنحة بموضوع «سراب»، في دعوة نحو العودة إلى الماضي والتفكر في الحنين كذاكرة لا وجود لها في حياتنا الواقعية، وخوض حوار الحركة والذاكرة، والتعبير عن مكنونات هذا الحوار بإبداعات بصرية تجسدت في أفكارهم وخيالاتهم سرابا.
وتغطي «منحة مسك للفنون» مبلغا ماليا قيمته مليون ريال سعودي لإنتاج أعمال فنية، ودعما وتوجيها من أعضاء لجنة المنحة، بالإضافة للدعم الفني، ومعرض لأعمال الفنانين يقام في شهر ديسمبر من كل عام في «صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون».
ودعا معهد مسك للفنون المبدعين الراغبين في الاستفادة من المنحة إلى التقديم عبر الرابط الآتي: (https://maiadmin.miskartinstitute.org/ArtGrants/Detailsq=aWQ9NDg%3D)، مضيفا أن باب التقديم مفتوح حتى الـ15 من شهر مارس المقبل.
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