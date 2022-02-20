بمناسبة “يوم التأسيس”.. الفتح يفتح مدرجات الملعب مجانًا أمام الفيصلي

محمد بن مسعود - الدمام - الاحتفال يتضمن العرضة السعودية وفعاليات تراثية وجوائز للجماهير

أعلنت إدارة نادي الفتح، اليوم الأحد ، عن توزيع تذاكر مباراة الفريق الأول الكروي أمام نظيره الفيصلي “مجانًا” والمقررة إقامتها في يوم التأسيس 22 فبراير الحالي على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء، وهي المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيتم توزيع التذاكر على الجماهير “عوائل وأفراد” مجانًا ، تقديرًا لهذه المناسبة وللجماهير الفتحاوية على وقفتها مع الفريق منذ انطلاقة الموسم، كما تم إعداد احتفالية خاصة وفعالية تقتبس هويتها من “يوم التأسيس” حيث سيكون هنالك العرضة السعودية ودروس لتعليمها للأطفال وركن خاص للتصوير بزي التأسيس وفعاليات تراثية مختلفة وجوائز قيمة للجماهير.

يوم التأسيس