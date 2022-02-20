- 1/2
- 2/2
أعلنت إدارة نادي الفتح، اليوم الأحد ، عن توزيع تذاكر مباراة الفريق الأول الكروي أمام نظيره الفيصلي “مجانًا” والمقررة إقامتها في يوم التأسيس 22 فبراير الحالي على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء، وهي المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسيتم توزيع التذاكر على الجماهير “عوائل وأفراد” مجانًا ، تقديرًا لهذه المناسبة وللجماهير الفتحاوية على وقفتها مع الفريق منذ انطلاقة الموسم، كما تم إعداد احتفالية خاصة وفعالية تقتبس هويتها من “يوم التأسيس” حيث سيكون هنالك العرضة السعودية ودروس لتعليمها للأطفال وركن خاص للتصوير بزي التأسيس وفعاليات تراثية مختلفة وجوائز قيمة للجماهير.
يوم التأسيس
بمناسبة “يوم التأسيس”.. الفتح يفتح مدرجات الملعب مجانًا أمام الفيصلي
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2022-02-20
أعلنت إدارة نادي الفتح، اليوم الأحد ، عن توزيع تذاكر مباراة الفريق الأول الكروي أمام نظيره الفيصلي “مجانًا” والمقررة إقامتها في يوم التأسيس 22 فبراير الحالي على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء، وهي المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسيتم توزيع التذاكر على الجماهير “عوائل وأفراد” مجانًا ، تقديرًا لهذه المناسبة وللجماهير الفتحاوية على وقفتها مع الفريق منذ انطلاقة الموسم، كما تم إعداد احتفالية خاصة وفعالية تقتبس هويتها من “يوم التأسيس” حيث سيكون هنالك العرضة السعودية ودروس لتعليمها للأطفال وركن خاص للتصوير بزي التأسيس وفعاليات تراثية مختلفة وجوائز قيمة للجماهير.
20 فبراير 2022 – 19 رجب 1443
08:44 PM
20 فبراير 2022 – 19 رجب 1443
09:04 PM
الاحتفال يتضمن العرضة السعودية وفعاليات تراثية وجوائز للجماهير
أعلنت إدارة نادي الفتح، اليوم الأحد ، عن توزيع تذاكر مباراة الفريق الأول الكروي أمام نظيره الفيصلي “مجانًا” والمقررة إقامتها في يوم التأسيس 22 فبراير الحالي على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء، وهي المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسيتم توزيع التذاكر على الجماهير “عوائل وأفراد” مجانًا ، تقديرًا لهذه المناسبة وللجماهير الفتحاوية على وقفتها مع الفريق منذ انطلاقة الموسم، كما تم إعداد احتفالية خاصة وفعالية تقتبس هويتها من “يوم التأسيس” حيث سيكون هنالك العرضة السعودية ودروس لتعليمها للأطفال وركن خاص للتصوير بزي التأسيس وفعاليات تراثية مختلفة وجوائز قيمة للجماهير.
قد يهمك أيضاً :-
- الكشف عن أجمل ثلاثة أهداف في جولة "يوم التأسيس".. تعرف عليها
- تكفل بقيمة استقدام طاقم حكام أجنبي .. الأهلي يقدم الشكر لـ "السيد "
- جامعة الحدود الشمالية تنظم برنامج تأهيل قيادات العمل التطوعي
- “فيفا”: إيقاف محمد كنو “3 مباريات” وبيريرا “مباراتين” بداية من مباراة الشباب الماضية
- يوم المحادثات الماراثونية.. مفاوضات مرتقبة بين "ماكرون" و"بايدن" و"شولتز" عن الأزمة الأوكرانية
كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة "يوم التأسيس".. الفتح يفتح مدرجات الملعب مجانًا أمام الفيصلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.