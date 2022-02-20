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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت اللجنة الفنية في الرابطة المحترفين، اليوم الأحد، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها ضمن الجولة 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المسماة بجولة “يوم التأسيس”.
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي يضم كلًا من: خالد القروني، وتركي السلطان، وسلطان اللحياني، وخالد الشنيف، ويوسف الغدير، على هدف عبد المجيد الصليهم لاعب النصر بمرمى الباطن، وأيضًا الهدف الأول للمحترف النيجيري في صفوف الهلال أوديون إيغالو، بمرمى فريقه السابق الشباب.
ويدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف الأرجنتيني سيرجيو خافير فيتور مدافع ضمك، في “ديربي عسير” الذي بفضله منح فريقه النقاط الثلاثة على حساب شقيقه أبها.
ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف عبر الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة فقط.
🔘 أوديون إيغالو 🇳🇬— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 20, 2022
🔘 عبدالمجيد الصليهم 🇸🇦
🔘 سيرجيو فيتور 🇦🇷
⚽️ اختيارات الفريق الفنّي بالرابطة لأفضل (3) أهداف في جولة #يوم_التأسيس 🤩👏. pic.twitter.com/mtrG41IzC3
الكشف عن أجمل ثلاثة أهداف في جولة “يوم التأسيس”.. تعرف عليها
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2022-02-20
كشفت اللجنة الفنية في الرابطة المحترفين، اليوم الأحد، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها ضمن الجولة 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المسماة بجولة “يوم التأسيس”.
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي يضم كلًا من: خالد القروني، وتركي السلطان، وسلطان اللحياني، وخالد الشنيف، ويوسف الغدير، على هدف عبد المجيد الصليهم لاعب النصر بمرمى الباطن، وأيضًا الهدف الأول للمحترف النيجيري في صفوف الهلال أوديون إيغالو، بمرمى فريقه السابق الشباب.
ويدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف الأرجنتيني سيرجيو خافير فيتور مدافع ضمك، في “ديربي عسير” الذي بفضله منح فريقه النقاط الثلاثة على حساب شقيقه أبها.
ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف عبر الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة فقط.
🔘 أوديون إيغالو 🇳🇬— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 20, 2022
🔘 عبدالمجيد الصليهم 🇸🇦
🔘 سيرجيو فيتور 🇦🇷
⚽️ اختيارات الفريق الفنّي بالرابطة لأفضل (3) أهداف في جولة #يوم_التأسيس 🤩👏. pic.twitter.com/mtrG41IzC3
20 فبراير 2022 – 19 رجب 1443
08:01 PM
كشفت اللجنة الفنية في الرابطة المحترفين، اليوم الأحد، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها ضمن الجولة 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المسماة بجولة “يوم التأسيس”.
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي يضم كلًا من: خالد القروني، وتركي السلطان، وسلطان اللحياني، وخالد الشنيف، ويوسف الغدير، على هدف عبد المجيد الصليهم لاعب النصر بمرمى الباطن، وأيضًا الهدف الأول للمحترف النيجيري في صفوف الهلال أوديون إيغالو، بمرمى فريقه السابق الشباب.
ويدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف الأرجنتيني سيرجيو خافير فيتور مدافع ضمك، في “ديربي عسير” الذي بفضله منح فريقه النقاط الثلاثة على حساب شقيقه أبها.
ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف عبر الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة فقط.
🔘 أوديون إيغالو 🇳🇬— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 20, 2022
🔘 عبدالمجيد الصليهم 🇸🇦
🔘 سيرجيو فيتور 🇦🇷
⚽️ اختيارات الفريق الفنّي بالرابطة لأفضل (3) أهداف في جولة #يوم_التأسيس 🤩👏. pic.twitter.com/mtrG41IzC3
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