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في بادرة وفاء، قدمت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي خالص شكرها وتقديرها للعضو الذهبي بالجمعية العمومية للنادي عبد الله السيد، على تكفله بقيمة استقدام طاقم حكام أجنبي لمواجهة الأهلي والشباب ضمن دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويلتقي الأهلي نظيره الشباب في الكأس، غداً الاثنين، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، وذلك عند الساعة 8:40 مساءً، حيث يسعى الأخضر لمصالحة جماهيره وبلوغ نهائي البطولة الأغلى، بعد أن فقد فرصة الظفر بلقب دوري المحترفين هذا الموسم.
تكفل بقيمة استقدام طاقم حكام أجنبي .. الأهلي يقدم الشكر لـ “السيد “
أحمد سرور الخليج 365 2022-02-20
في بادرة وفاء، قدمت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي خالص شكرها وتقديرها للعضو الذهبي بالجمعية العمومية للنادي عبد الله السيد، على تكفله بقيمة استقدام طاقم حكام أجنبي لمواجهة الأهلي والشباب ضمن دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويلتقي الأهلي نظيره الشباب في الكأس، غداً الاثنين، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، وذلك عند الساعة 8:40 مساءً، حيث يسعى الأخضر لمصالحة جماهيره وبلوغ نهائي البطولة الأغلى، بعد أن فقد فرصة الظفر بلقب دوري المحترفين هذا الموسم.
20 فبراير 2022 – 19 رجب 1443
07:45 PM
يواجه الشباب في ربع نهائي الكأس
في بادرة وفاء، قدمت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي خالص شكرها وتقديرها للعضو الذهبي بالجمعية العمومية للنادي عبد الله السيد، على تكفله بقيمة استقدام طاقم حكام أجنبي لمواجهة الأهلي والشباب ضمن دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويلتقي الأهلي نظيره الشباب في الكأس، غداً الاثنين، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، وذلك عند الساعة 8:40 مساءً، حيث يسعى الأخضر لمصالحة جماهيره وبلوغ نهائي البطولة الأغلى، بعد أن فقد فرصة الظفر بلقب دوري المحترفين هذا الموسم.
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