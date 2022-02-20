جامعة الحدود الشمالية تنظم برنامج تأهيل قيادات العمل التطوعي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية

نظمت جامعة الحدود الشمالية اليوم، فعاليات الأسبوع الثاني للبرنامج التدريبي لتأهيل قيادات العمل التطوعي من طلبة الجامعة، والذي يقدمه عدد من المختصين في بناء وتطوير المهارات، ورفع الكفاءات، للعاملين في مجال التطوع، وذلك بقاعة التدريب بالمدينة الجامعية بعرعر.

ويتناول الأسبوع الثاني مهارات القيادة الوقفية، وكتابة التقارير، وقيم الأداء في العمل التطوعي والعمل المؤسسي والتخطيط التشغيلي، وقياس مؤشرات الأداء والتخطيط الإستراتيجي، والتسويق الاحترافي ومدخل لإدارة المشاريع التنموية.

ويهدف البرنامج إلى تفعيل التطوع والوصول إلى المستهدفات الوطنية، وتأهيل شباب وقيادات العمل التطوعي في الجامعة والمجتمع المحلي؛ لصناعة وقيادة المبادرات التطوعية بكل احترافية، والإسهام في تحسين الأداء التطوعي لدى جهات التطوع، والارتقاء بفرق العمل التطوعية وتجويد أدائها من خلال قادة العمل التطوعي، ونشر ثقافة العمل التطوعي من خلال عقد الملتقيات والندوات التثقيفية.