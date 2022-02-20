محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلن نادي الهلال اليوم الأحد بأن إدارة النادي تلقت خطاباً من لجنة الانضباط للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يفيد بإيقاف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم محمد كنو 3 مباريات وماثيوس بيريرا مباراتين وذلك بدءا من مباراة الشباب التي أقيمت مساء يوم الخميس المنصرم، حيث رفعت إدارة نادي الهلال بعد تلقيها الخطاب استئنافاً ضد قرار إيقاف كنو مباراة ثالثة وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي الهلال اليوم الأحد.

كانت هذه تفاصيل خبر “فيفا”: إيقاف محمد كنو “3 مباريات” وبيريرا “مباراتين” بداية من مباراة الشباب الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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