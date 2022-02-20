أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الأحد أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيُجري محادثات خلال الساعات المقبلة مع المستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن الأزمة الأوكرانية، وذلك في أعقاب مكالمة هاتفية بين “ماكرون” ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وبيَّنت الرئاسة أن “ماكرون” قد يجري محادثات أيضًا مع رئيسَيْ الوزراء البريطاني بوريس جونسون والإيطالي ماريو دراجي، وكذلك مع شركاء مقربين آخرين، وفقًا لـ”فرانس 24″.
وأعلن قصر الإليزيه في وقت سابق اليوم أن الرئيسَيْن الفرنسي والروسي اتفقا على تكثيف الجهود الدبلوماسية في الملف الأوكراني.
يوم المحادثات الماراثونية.. مفاوضات مرتقبة بين “ماكرون” و”بايدن” و”شولتز” عن الأزمة الأوكرانية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2022-02-20
أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الأحد أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيُجري محادثات خلال الساعات المقبلة مع المستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن الأزمة الأوكرانية، وذلك في أعقاب مكالمة هاتفية بين “ماكرون” ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وبيَّنت الرئاسة أن “ماكرون” قد يجري محادثات أيضًا مع رئيسَيْ الوزراء البريطاني بوريس جونسون والإيطالي ماريو دراجي، وكذلك مع شركاء مقربين آخرين، وفقًا لـ”فرانس 24″.
وأعلن قصر الإليزيه في وقت سابق اليوم أن الرئيسَيْن الفرنسي والروسي اتفقا على تكثيف الجهود الدبلوماسية في الملف الأوكراني.
20 فبراير 2022 – 19 رجب 1443
08:33 PM
يُحتمل إجراء الرئيس الفرنسي اتصالات بـ”جونسون” و”دراجي” وآخرين
أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الأحد أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيُجري محادثات خلال الساعات المقبلة مع المستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن الأزمة الأوكرانية، وذلك في أعقاب مكالمة هاتفية بين “ماكرون” ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وبيَّنت الرئاسة أن “ماكرون” قد يجري محادثات أيضًا مع رئيسَيْ الوزراء البريطاني بوريس جونسون والإيطالي ماريو دراجي، وكذلك مع شركاء مقربين آخرين، وفقًا لـ”فرانس 24″.
وأعلن قصر الإليزيه في وقت سابق اليوم أن الرئيسَيْن الفرنسي والروسي اتفقا على تكثيف الجهود الدبلوماسية في الملف الأوكراني.
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