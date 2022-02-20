قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، اليوم “الأحد”: “إن القصف العشوائي لميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران للأحياء السكنية في مدينة مأرب الصامدة خلال 24 ساعة الماضية بسبعة صواريخ باليستية إيرانية الصنع؛ يكشف حالة الهيستيريا التي تعانيها جراء الهزائم النكراء التي لحقت بها، والخسائر البشرية التي تكبدتها جراء مغامراتها العسكرية”.
وأوضح “الإرياني” أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل استهداف الأحياء السكنية ومخيمات النزوح في مدينة مأرب، التي تكتظ بملايين السكان وآلاف الأسر النازحة التي فرت من بطش وإجرام الميليشيا من مختلف المحافظات، في ظل صمت دولي مخز وغير مبرر، وتقاعس عن القيام بواجباته في إدانة تلك الجرائم، وتوفير الحماية للمدنيين؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان؛ إلى إدانة الاستهداف الممنهج للأحياء السكنية والمدنيين في مدينة مأرب، باعتبارها جريمة حرب.
ودعا إلى العمل على تصنيف ميليشيا الحوثي منظمةً إرهابية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.
“الإرياني”: قصف الحوثيين لمأرب بـ7 صواريخ باليستية نتاج لمعاناتهم من هيستيريا الهزيمة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2022-02-20
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، اليوم “الأحد”: “إن القصف العشوائي لميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران للأحياء السكنية في مدينة مأرب الصامدة خلال 24 ساعة الماضية بسبعة صواريخ باليستية إيرانية الصنع؛ يكشف حالة الهيستيريا التي تعانيها جراء الهزائم النكراء التي لحقت بها، والخسائر البشرية التي تكبدتها جراء مغامراتها العسكرية”.
وأوضح “الإرياني” أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل استهداف الأحياء السكنية ومخيمات النزوح في مدينة مأرب، التي تكتظ بملايين السكان وآلاف الأسر النازحة التي فرت من بطش وإجرام الميليشيا من مختلف المحافظات، في ظل صمت دولي مخز وغير مبرر، وتقاعس عن القيام بواجباته في إدانة تلك الجرائم، وتوفير الحماية للمدنيين؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان؛ إلى إدانة الاستهداف الممنهج للأحياء السكنية والمدنيين في مدينة مأرب، باعتبارها جريمة حرب.
ودعا إلى العمل على تصنيف ميليشيا الحوثي منظمةً إرهابية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.
20 فبراير 2022 – 19 رجب 1443
08:13 PM
دعا لتصنيف الميليشيا منظمةً إرهابية
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، اليوم “الأحد”: “إن القصف العشوائي لميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران للأحياء السكنية في مدينة مأرب الصامدة خلال 24 ساعة الماضية بسبعة صواريخ باليستية إيرانية الصنع؛ يكشف حالة الهيستيريا التي تعانيها جراء الهزائم النكراء التي لحقت بها، والخسائر البشرية التي تكبدتها جراء مغامراتها العسكرية”.
وأوضح “الإرياني” أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل استهداف الأحياء السكنية ومخيمات النزوح في مدينة مأرب، التي تكتظ بملايين السكان وآلاف الأسر النازحة التي فرت من بطش وإجرام الميليشيا من مختلف المحافظات، في ظل صمت دولي مخز وغير مبرر، وتقاعس عن القيام بواجباته في إدانة تلك الجرائم، وتوفير الحماية للمدنيين؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان؛ إلى إدانة الاستهداف الممنهج للأحياء السكنية والمدنيين في مدينة مأرب، باعتبارها جريمة حرب.
ودعا إلى العمل على تصنيف ميليشيا الحوثي منظمةً إرهابية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.
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