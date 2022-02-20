محمد بن مسعود - الدمام - دعا إلى استئناف المفاوضات مع روسيا دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الأحد)، إلى استئناف المفاوضات مع روسيا تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وإعلان وقف إطلاق نار فوري في شرق بلاده، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال “زيلينسكي” على “تويتر”: “نطالب بالدعوة العاجلة لاجتماع للمجموعة الثلاثية (أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا) وإعلان وقف إطلاق نار فوري”، وفقاً لـ”رويترز”.

الرئيس الأوكراني يطالب بوقف فوري لإطلاق النار شرق البلاد صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2022-02-20 دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الأحد)، إلى استئناف المفاوضات مع روسيا تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وإعلان وقف إطلاق نار فوري في شرق بلاده، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال “زيلينسكي” على “تويتر”: “نطالب بالدعوة العاجلة لاجتماع للمجموعة الثلاثية (أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا) وإعلان وقف إطلاق نار فوري”، وفقاً لـ”رويترز”. 20 فبراير 2022 – 19 رجب 1443 06:36 PM دعا إلى استئناف المفاوضات مع روسيا دعا إلى استئناف المفاوضات مع روسيا دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الأحد)، إلى استئناف المفاوضات مع روسيا تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وإعلان وقف إطلاق نار فوري في شرق بلاده، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال “زيلينسكي” على “تويتر”: “نطالب بالدعوة العاجلة لاجتماع للمجموعة الثلاثية (أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا) وإعلان وقف إطلاق نار فوري”، وفقاً لـ”رويترز”.

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