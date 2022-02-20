9.8 مليارات ريال لمشروعات الطائف وميسان والمويه

اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمعتمدة في محافظات الطائف وميسان والمويه، والتي بلغت قيمتها ما يزيد عن 9 مليارات و 821 مليون ريال، وذلك لدى زيارته للمحافظات اليوم.

مشروعات منجزة

ودشن الأمير خالد الفيصل خلال زيارته لمحافظة الطائف مشروع الخزن الاستراتيجي للمياه بالطائف وعددًا من مشروعات المياه في المحافظة شملت نقل مياه (عرفات-الطائف) بضح 176400م3 في اليوم، ونظام نقل مياه الطائف (تربة-رنية-الخرمة) 156 ألف م3 في اليوم، ومشروع المرحلة الثانية للخزن الاستراتيجي في مكة المكرمة والذي يحوي 8 خزانات بطاقة إجمالية تقدر بنحو مليون و 630 ألف م3 والمرحلة الأولى في الطائف بواقع 9 خزانات تتسع لقرابة مليون و 530 ألف م3. عقب ذلك ترأس أمير منطقة مكة اجتماعات بحضور أهالي محافظات الطائف وميسان والمويه ومدراء القطاعات الحكومية، تخللها استعراض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية، وتمت مناقشة سُبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة.

أمانة المحافظة

وبلغت قيمة المشاريع في محافظة الطائف 9 مليارات و 433 مليون ريال شملت 17 مشروعًا تابعًا لأمانة المحافظة، و14 مشروعًا تابعًا للشؤون الصحية، و13 مشروعًا تابعًا لشركة المياه الوطنية، ومشروعًا واحدًا تابعًا لمكتب شؤون الإسكان بالمحافظة، و5 مشاريع تابعة لجامعة الطائف، و3 مشاريع تابعة للإدارة العامة للتعليم، ومشروعين تابعين لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، و10 مشاريع تابعة لإدارة الكهرباء، و4 مشاريع تابعة لمطار الطائف الدولي، و5 مشاريع تابعة لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد. ودشن الأمير خالد الفيصل مشروعًا لإدارة التعليم بمحافظة الطائف يتمثل في إنشاء مجمع نخب التعليمي، ومشروعين تابعين لشركة المياه الوطنية يتمثلان في تنفيذ عقد خزان الرحمانية وتصميم وتنفيذ عقد خزان الشريف.

26 مليونا

وفي محافظة ميسان تجاوزت قيمة المشاريع 26 مليون ريال تمثلت في 5 مشاريع تابعة لإدارة الطرق والنقل، و3 مشاريع بلدية، وفي محافظة الموية بلغت قيمة المشاريع أكثر من 193 مليون ريال شملت 5 مشاريع تابعة لوزارة النقل، ومشروع إنشاء شبكة هوائية مزدوجة تابعة لشركة الكهرباء، و6 مشاريع بلدية في كل من بلديتي الموية وظلم، كما دشن سموه 8 مشاريع في المحافظة شملت المركز الحضاري ومبانٍ بلدية ومرافق عامة ومسالخ بقرى المويه ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وحدائق وساحات وممرات مشاة. ويستكمل الأمير خالد الفيصل اليوم جولاته بزيارة محافظات تربة والخرمة ورنية.

مشروعات بالطائف

17 مشروعا تابعا لأمانة المحافظة

14 للشؤون الصحية

13 لشركة المياه الوطنية

مشروع واحد لمكتب شؤون الإسكان

5 مشاريع تابعة لجامعة الطائف

3 للإدارة العامة للتعليم

مشروعان لوزارة النقل

10 لإدارة الكهرباء

4 لمطار الطائف الدولي

5 لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد