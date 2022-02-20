شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس سنة وغرامة 3 آلاف ريال لمن يهين العلم الوطني للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت النيابة العامة أنه يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال كل من أسقط أو أهان بأية طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي، أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية كراهة أو احتقارا لسلطة الحكومة، وكان ذلك علنا أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور.

وأوضحت أن علم المملكة والعلم الملكي يحظى بالتقدير والاحترام وتتوسطهما (لا إله إلا الله محمد رسول الله)وسيف مسلول، ويُطابق العلم الملكي العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة شعار الدولة وهو السيفان المتقاطعان تعلوهما نخلة.