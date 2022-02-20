نشر التطبيق الرسمي والمعتمد في المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا “توكلنا”، كيفية استعلام المستفيد عن متطلبات السفر الصحية المتعلقة بكوفيد-19 لكل دولة قبل السفر إليها.
وأوضح حساب “توكلنا” أنه يمكن للمستفيد بالإضافة للاطلاع على متطلبات السفر، استعراض تفاصيل الاشتراطات الصحية المتعلقة بالفيروس (كوفيد-19) لكل دولة من خلال ثلاث خطوات من داخل التطبيق.
وأضاف أنه بعد الدخول على التطبيق يتم اختيار خدمة “متطلبات السفر الصحية” من خدمات السفر في صفحة الخدمات، ثم اختيار الدولة المراد الاستعلام عنها من القائمة أو تحديدها على الخريطة، وأخيرًا عرض تفاصيل متطلبات وشروط السفر الصحية للدولة، مثل: فحص كورونا (PCR) أو لقاح كورونا وغيرها من المتطلبات.
20 فبراير 2022 – 19 رجب 1443 06:57 PM
يوضح الشروط المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا“توكلنا”: 3 خطوات تتيح للمستفيد معرفة متطلبات السفر الصحية لأي دولة
نشر التطبيق الرسمي والمعتمد في المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا “توكلنا”، كيفية استعلام المستفيد عن متطلبات السفر الصحية المتعلقة بكوفيد-19 لكل دولة قبل السفر إليها.
وأوضح حساب “توكلنا” أنه يمكن للمستفيد بالإضافة للاطلاع على متطلبات السفر، استعراض تفاصيل الاشتراطات الصحية المتعلقة بالفيروس (كوفيد-19) لكل دولة من خلال ثلاث خطوات من داخل التطبيق.
وأضاف أنه بعد الدخول على التطبيق يتم اختيار خدمة “متطلبات السفر الصحية” من خدمات السفر في صفحة الخدمات، ثم اختيار الدولة المراد الاستعلام عنها من القائمة أو تحديدها على الخريطة، وأخيرًا عرض تفاصيل متطلبات وشروط السفر الصحية للدولة، مثل: فحص كورونا (PCR) أو لقاح كورونا وغيرها من المتطلبات.
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