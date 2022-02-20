- 1/2
- 2/2
أطلقت الكلية التقنية للبنات بالطائف مبادرة “الاحتيال الرقمي” مطلع الأسبوع الحالي ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي “كيف نكون قدوة في العالم الرقمي”.
وأوضحت عميدة الكلية ابتهال الحمياني أن المبادرة تقدم خدمات تثقيفية وتوعوية لكافة فئات المجتمع المحلي بماهية العالم الرقمي واحتيال التقنية الرقمية وما يترتب عليها من جرائم إلكترونية، لذلك جاءت المبادرة بهدف التوعية بماهية الاحتيال الرقمي وكيفية التعامل معه قانونيًا لضمان حماية المجتمع من الاحتيال، نظراً لكثرة وتعدد أوجه الاحتيال الرقمي في الوقت الحالي.
وتتضمن المبادرة عدة فعاليات منها؛ نشر مواد توعوية تستهدف كافة شرائح المجتمع، وكذلك إقامة لقاء افتراضي لتقديم الاستشارات في المجالات المالية والقانونية، وأيضًا سيقام معرض تشكيلي مبتكر يمثل الجرائم الإلكترونية وأثرها على المجتمع، وستعقد ورش عمل وبرامج تدريبية ينفذها مختصون في المجال التقني.
20 فبراير 2022 – 19 رجب 1443 06:54 PM
للتوعية بماهيته وكيفية التعامل معه قانونيًا“تقنية البنات” بالطائف تطلق مبادرة “الاحتيال الرقمي”
أطلقت الكلية التقنية للبنات بالطائف مبادرة “الاحتيال الرقمي” مطلع الأسبوع الحالي ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي “كيف نكون قدوة في العالم الرقمي”.
وأوضحت عميدة الكلية ابتهال الحمياني أن المبادرة تقدم خدمات تثقيفية وتوعوية لكافة فئات المجتمع المحلي بماهية العالم الرقمي واحتيال التقنية الرقمية وما يترتب عليها من جرائم إلكترونية، لذلك جاءت المبادرة بهدف التوعية بماهية الاحتيال الرقمي وكيفية التعامل معه قانونيًا لضمان حماية المجتمع من الاحتيال، نظراً لكثرة وتعدد أوجه الاحتيال الرقمي في الوقت الحالي.
وتتضمن المبادرة عدة فعاليات منها؛ نشر مواد توعوية تستهدف كافة شرائح المجتمع، وكذلك إقامة لقاء افتراضي لتقديم الاستشارات في المجالات المالية والقانونية، وأيضًا سيقام معرض تشكيلي مبتكر يمثل الجرائم الإلكترونية وأثرها على المجتمع، وستعقد ورش عمل وبرامج تدريبية ينفذها مختصون في المجال التقني.
الكلمات المفتاحية
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار الرياضه السعوديه الأولمبياد الشتوي.. الشعلة تنطفئ.. والنرويج تهيمن بـ37 ميدالية
- 683 عملية جراحية لأطفال بمجمع فيصل بالطائف
- الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تتعمد تغييب البعد السياسي للقضية الفلسطينية لاستكمال أسرلة الضفة الغربية
- اخبار الخليج - وزير الداخلية يصدر قرارًا بشأن منح تأشيرة دخول ورخصة الإقامة العائلية
- شاهد.. أمير مكة يدشن عدداً من مشروعات المياه بـالطائف
كانت هذه تفاصيل خبر "تقنية البنات" بالطائف تطلق مبادرة "الاحتيال الرقمي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.