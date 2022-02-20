683 عملية جراحية لأطفال بمجمع فيصل بالطائف

أجرى قسم جراحة الأطفال بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، 683 عملية جراحية خلال العام 2021، في ستة مجالات، هي: الخصية المعلقة، الفتق الإربي، الفتق السري، الأحليل السفلي، الختان، الحالات الطارئة.
وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، إلى أن القسم يضم التخصصات الجراحية الدقيقة التي تعنى بجراحات الصدر والجهاز الهضمي وجراحات المناظير الدقيقة لحديثي الولادة.
ولفت إلى أن القسم يحتوي على أسرّة للتنويم العادي، بالإضافة إلى العناية المركزة للفئة العمرية دون 12 سنة.
ويبلغ الأطباء الاستشاريون بقسم جراحة الأطفال مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف سبعة أطباء، والأخصائيون خمسة أطباء، والتمريض 14 ممرضًا، وإجمالي العمليات 683 عملية.
فيما بلغت العمليات لحديثي الولادة 54 عملية، وجاءت الحالات الطارئة 117 حالة.
20 فبراير 2022 – 19 رجب 1443 06:52 PM
خلال العام 2021 في 6 مجالات683 عملية جراحية لأطفال بمجمع فيصل بالطائف
أجرى قسم جراحة الأطفال بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، 683 عملية جراحية خلال العام 2021، في ستة مجالات، هي: الخصية المعلقة، الفتق الإربي، الفتق السري، الأحليل السفلي، الختان، الحالات الطارئة.
وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، إلى أن القسم يضم التخصصات الجراحية الدقيقة التي تعنى بجراحات الصدر والجهاز الهضمي وجراحات المناظير الدقيقة لحديثي الولادة.
ولفت إلى أن القسم يحتوي على أسرّة للتنويم العادي، بالإضافة إلى العناية المركزة للفئة العمرية دون 12 سنة.
ويبلغ الأطباء الاستشاريون بقسم جراحة الأطفال مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف سبعة أطباء، والأخصائيون خمسة أطباء، والتمريض 14 ممرضًا، وإجمالي العمليات 683 عملية.
فيما بلغت العمليات لحديثي الولادة 54 عملية، وجاءت الحالات الطارئة 117 حالة.
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