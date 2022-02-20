محمد بن مسعود - الدمام - على رتبة “أستاذ مساعد ومحاضر ومدرس لغة” أعلنت جامعة حفر الباطن عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة للسعوديين على رتبة (أستاذ مساعد، محاضر، مدرس لغة) في عدة تخصصات في المركز الرئيس بحفر الباطن والكليات التابعة لها في محافظات (الخفجي، النعيرية، قرية العليا). وحددت الجامعة يوم الأحد 19/ 7/ 1443هـ موعداً لبدء استقبال الطلبات، ويستمر حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 24/ 7/ 1443هـ، وذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني لمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط لافتة إلى أن رابط التقديم: ‏https://portal.uhb.edu.sa/academy2022/، وللاطلاع على التخصصات المتاحة يرجى زيارة الرابط https://portal.uhb.edu.sa/file_portal/Academy2022.pdfجامعة حفر الباطن وظائف أكاديمية

20 فبراير 2022 – 19 رجب 1443 04:00 PM على رتبة “أستاذ مساعد ومحاضر ومدرس لغة” وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة “حفر الباطن” وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة “حفر الباطن” أعلنت جامعة حفر الباطن عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة للسعوديين على رتبة (أستاذ مساعد، محاضر، مدرس لغة) في عدة تخصصات في المركز الرئيس بحفر الباطن والكليات التابعة لها في محافظات (الخفجي، النعيرية، قرية العليا). وحددت الجامعة يوم الأحد 19/ 7/ 1443هـ موعداً لبدء استقبال الطلبات، ويستمر حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 24/ 7/ 1443هـ، وذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني لمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط لافتة إلى أن رابط التقديم: ‏https://portal.uhb.edu.sa/academy2022/، وللاطلاع على التخصصات المتاحة يرجى زيارة الرابط https://portal.uhb.edu.sa/file_portal/Academy2022.pdf الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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