إصابة الملكة إليزابيث بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن قصر باكنجهام اليوم الأحد أن الفحوص أثبتت إصابة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا بكوفيد-19. وأضاف القصر الملكي أن الملكة إليزابيث تعاني من أعراض بسيطة ومن المتوقع أن تواصل بعض المهام البسيطة في قصر وندسور هذا الأسبوع.

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