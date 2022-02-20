وزير الخارجية يلتقي الممثل السامي للاتحاد الأوروبي

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، بجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وسُبل تعزيزها ودعمها في كل مجالات التعاون والتنسيق المشترك.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز الجهود المشتركة بشأن وقف انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية بحق اليمن وشعبه الشقيق، التي تقوم بتعطيل الحل السياسي في اليمن.
كما تناول اللقاء آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
20 فبراير 2022 – 19 رجب 1443 03:48 PM
على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن بجمهورية ألمانياوزير الخارجية يلتقي الممثل السامي للاتحاد الأوروبي
التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، بجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وسُبل تعزيزها ودعمها في كل مجالات التعاون والتنسيق المشترك.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز الجهود المشتركة بشأن وقف انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية بحق اليمن وشعبه الشقيق، التي تقوم بتعطيل الحل السياسي في اليمن.
كما تناول اللقاء آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
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