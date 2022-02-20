أصيبت الملكة إليزابيث الثانية اليوم الأحد بفيروس كورونا، حسب ما أعلن قصر باكنغهام الذي أوضح أنها تعاني من أعراض بسيطة.
ومن المتوقع أن تواصل الملكة إليزابيث بعض المهام البسيطة في قصر وندسور هذا الأسبوع.
وكان مصدر ملكي بريطاني، كشف النقاب عن أن أمير ويلز تشارلز، الذي أصيب بفيروس كورونا للمرة الثانية، التقى بالملكة إليزابيث في الآونة الأخيرة.
ونقلت وكالة رويترز عن المصدر قوله، إن الأمير تشارلز المصاب بكورونا التقى بالملكة إليزابيث في الآونة الأخيرة.
وأعلنت زوجة الأمير تشارلز، كاميلا (74 عامًا)، الاثنين إصابتها بكوفيد- 19.
واحتفلت الملكة في السادس من فبراير/ شباط بالذكرى السبعين لاعتلائها العرش. وستجري مطلع يونيو/حزيران احتفالات على مدى أربعة أيام لمناسبة يوبيلها البلاتيني.
ومنذ إصابتها بوعكة صحية في أكتوبر/تشرين الأول، بات ظهورها في العلن نادرًا.الملكة إليزابيث الثانية فيروس كورونا الجديد
20 فبراير 2022 – 19 رجب 1443 03:36 PM
أكد أنها تعاني أعراضًا خفيفة.. ربما نُقل لها عبر “تشارلز”قصر باكينغهام يعلن إصابة ملكة بريطانيا بفيروس كورونا
أصيبت الملكة إليزابيث الثانية اليوم الأحد بفيروس كورونا، حسب ما أعلن قصر باكنغهام الذي أوضح أنها تعاني من أعراض بسيطة.
ومن المتوقع أن تواصل الملكة إليزابيث بعض المهام البسيطة في قصر وندسور هذا الأسبوع.
وكان مصدر ملكي بريطاني، كشف النقاب عن أن أمير ويلز تشارلز، الذي أصيب بفيروس كورونا للمرة الثانية، التقى بالملكة إليزابيث في الآونة الأخيرة.
ونقلت وكالة رويترز عن المصدر قوله، إن الأمير تشارلز المصاب بكورونا التقى بالملكة إليزابيث في الآونة الأخيرة.
وأعلنت زوجة الأمير تشارلز، كاميلا (74 عامًا)، الاثنين إصابتها بكوفيد- 19.
واحتفلت الملكة في السادس من فبراير/ شباط بالذكرى السبعين لاعتلائها العرش. وستجري مطلع يونيو/حزيران احتفالات على مدى أربعة أيام لمناسبة يوبيلها البلاتيني.
ومنذ إصابتها بوعكة صحية في أكتوبر/تشرين الأول، بات ظهورها في العلن نادرًا.
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