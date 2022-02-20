شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يستقبل مجلس إدارة أول جمعية سينمائية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأحد رئيس مجلس إدارة جمعية السينما الأستاذه هناء بنت عبدالله العمير يرافقها نائب الرئيس الأستاذ أحمد الملا وعضو الجمعية الأستاذ إبراهيم الحساوي .

وتمنى سمو أمير المنطقة الشرقية للجمعية وكافة منسوبيها النجاح والسداد، كونها أول جمعية متخصصة في هذا المجال على مستوى المملكة ومقرها المنطقة الشرقية .

وثمنت الأستاذه هناء العمير استقبال سمو أمير المنطقة الشرقية لمجلس إدارة الجمعية وقالت "حرصنا كل الحرص على أن يكون أول عمل نقوم به بعد الحصول على الترخيص أن نستمع إلى توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية، ونطلع سموه على توجيهات وأهداف الجمعية".