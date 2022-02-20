شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يبارك توقيع اتفاقيات لـ «تراحم الشرقية» ويكرم الداعمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - رعى الحفل السنوي للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم

اليوم - الدمام

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لتراحم الشرقية صباح اليوم الأحد بديوان الإمارة الحفل السنوي للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية، واطّلع سموه على التقرير السنوي المتضمن الإنجازات التي حققتها "تراحم الشرقية" خلال العام 2021م، والخدمات الأساسية التي تقدمها اللجنة للمستفيدين وبارك سموه توقيع عدد من الاتفاقيات وكرم الداعمين.

واوضح رئيس اللجنة عبدالله آل سليمان بأن إجمالي الدعم المقدَّم لبرنامج (الرعاية الأساسية) قيمة 8.347.502 ريالاً، وإجمالي مبلغ الدعم المقدَّم لبرنامج (العناية الأسرية) قيمة 298.022 ريالاً، ومبلغ إجمالي الدعم المقدَّم لبرنامج (تنمية القدرات) قيمة 804.827 ريالاً.

ثم القى مدير السجون في المنطقة الشرقية العميد عبدالله النفجان كلمة أشاد فيها بالدعم الكبير الذي تلقاه اللجنة من سمو أمير المنطقة الشرقية ، ثم استعرض الجهود التي قدمتها اللجنة للمستفيدين من نزلاء السجون وأسرهم.

ووقع ال سليمان عن لجنة تراحم الشرقية عدد من الاتفاقيات مع "شركة مفرح بن مرزوق الحربي وشركاؤه المحدودة"، والشركة الأساسية للإلكترونيات" و"مؤسسة محمد بن صالح الغامدي"، التي تعود بالنفع الدائم على كافة مستفيدي اللجنة من النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم ثم كرم سمو أمير المنطقة الشرقية شركاء اللجنة والداعمين.