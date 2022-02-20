الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook E 2 في 1

محمد بن مسعود - الدمام - يحقّق 500% نسبة نموّ في المبيعات خلال مرحلة الطلب المسبق

أعلنت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية اليوم عن نجاح HUAWEI MateBook E الذي تم إطلاقه حديثا، حيث حقّق نموا بنسبة 500٪ في المبيعات خلال مرحلة الطلب المسبق.

الحاسوب المحمول الجديد فائق النحافة 2 في 1 من هواوي، والذي يتميز بتصميم جديد وأول شاشة HUAWEI OLED Real Colour FullView Display على الإطلاق، قد حقّق هذا النجاح في المبيعات والذي وصل إلى 500% وذلك عند مقارنته بنفس فترة الحجز المسبق للنسخة السابقة. إنه أيضًا الحاسوب المحمول المثالي الذي يضم 3 شاشات في 1 لأنه يصور التجربة الكاملة للحاسوب الشخصي والجهاز اللوحي والهاتف الذكي في جهاز واحد. يتميز بتصميم هجين متعدد الاستخدامات وميزات تفاعل ذكي وأداء احترافي وميزات الجهاز الفائق. يُعد حاسوب HUAWEI MateBook E أداة إنتاجية قوية للأجهزة المحمولة تجمع بين مزايا أجهزة الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية التقليدية.

يتوفر جهاز HUAWEI MateBook E مقاس 12.6 بوصة بلون Nebula Grey، وهو متوفر الآن في المتاجر بسعر يبدأ من 4499 ريال سعودي

قابلية النقل والمرونة مع 3 شاشات في 1

أتاحت التطورات التكنولوجية العمل الهجين وتكتسب شعبية بسرعة، ولهذا السبب صممت هواوي حاسوب HUAWEI MateBook E المحمول، عبارة عن حاسوب محمول جديد فائق النحافة 2 في 1 الذي يعد جهازًا محمولًا فائقًا للحمل يمكّن المستهلكين بشكل أفضل عند تبنيهم أسلوب الحياة الجديد. إنه مصمم خصيصًا لأولئك الذين يرغبون في البقاء منتجين أثناء التنقل، وهو جهاز حاسوب محمول مثالي بـ 3 شاشات في 1 لأنه يصور التجربة الكاملة للحاسوب الشخصي والجهاز اللوحي والهاتف الذكي في جهاز واحد.

حاسوب HUAWEI MateBook E الجديد هو حاسوب محمول خفيف الوزن ومحمول يتميز بتصميم بسيط. يزن حوالي 709 جم فقط ويبلغ سمكه 7.99 مم فقط. توفر الحواف الدائرية على طول الجوانب جمالية حديثة بينما توفر أيضًا قبضة مريحة. HUAWEI MateBook E هو أول حاسوب محمول من هواوي مزود بنظام التشغيل Windows 11. يوفر Windows 11 الجديد تجارب جديدة، حيث يزود أجهزة الحواسيب المحمولة 2 في 1 بواجهة مستخدم أبسط، وتحكم باللمس أعلى استجابة، وإيماءات شاشة تعمل باللمس أكثر ثراءً، وتجربة لوحة مفاتيح افتراضية جديدة تعمل باللمس تعمل على تحسين تجربة الـ 2 في 1 في شكل حاسوب محمول وجهاز لوحي.

شاشة OLED بدقة ألوان احترافية

إنه أول حاسوب محمول من هواوي يحتوي على شاشة العرض OLED الكاملة بالألوان – HUAWEI OLED Real Colour FullView Display، والتي تتميز بدقة ألوان احترافية وسطوع يصل إلى 600 شمعة في المتر المربع لتجربة مشاهدة مريحة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة. تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 90 بالمائة. وهي تدعم ذروة سطوع تبلغ 600 شمعة، ومجموعة ألوان كبيرة P3 ودقة ألوان احترافية تبلغ ∆ E