توقيع اتفاقية تعاون ووثيقة تأمين تعزيز اعتمادات مستندية بين بنك الجزيرة وبنك التصدير السعودي

محمد بن مسعود - الدمام - 20 فبراير 2022 – 19 رجب 1443 02:55 PM
حلول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفقًا لشروط ومعايير الاعتمادات البنكيةتوقيع اتفاقية تعاون ووثيقة تأمين تعزيز اعتمادات مستندية بين بنك الجزيرة وبنك التصدير السعودي
وقع بنك الجزيرة في مقر إدارته في الرياض مع بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية تعاون ووثيقة تأمين تعزيز اعتمادات مستندية والتي بموجبها يُقدم بنك الجزيرة حلولاً مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفقاً لشروط ومعايير الاعتمادات البنكية لدى البنك لزيادة تعزيز الاعتمادات المستندية.
وقع الوثيقة كل من الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الجزيرة الأستاذن نايف العبدالكريم، وبحضور عدد من المسؤولين، وتهدف هذه الاتفاقية الى تعزيز وتنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، إضافة إلى توفير خدمات تأمين ائتمان الصادرات السعودية، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
من جهته قال الأستاذ نايف العبدالكريم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الجزيرة: نسعد بالتعاون مع بنك التصديروالاستيراد السعودي، هذه الاتفاقية إحدى الاتفاقيات الممتدة والسابقة مما تصف مدى التعاون والشراكة المستمرة بين الطرفين.
وقد أعرب الخلب عن التزام بنك التصدير والاستيراد السعودي بزيادة دعم الصادرات السعودية من المنتجات والخدمات، مؤكداً بأن الاتفاقية تتضمن الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر مع بنك الجزيرة ليكون بنكاً داعماً في تعزيز الاعتمادات المستندية لدى المصدرين السعوديين.
الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تساعد على رفع قدرات بنك الجزيرة لقبول وزيادة تعزيز الاعتمادات المستندية لصالح الصادرات السعودية، كما تساهم التغطية التأمينية على زيادة الفرص أمام المنتجات السعودية للدخول إلى أسواق جديدة والتوسع في الأسواق الحالية بالتعاملات مع البنوك الأجنبية.
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