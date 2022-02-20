أمريكا والإمارات تستثمران 4 مليارات دولار لمواجهة التغير المناخي

أفاد وزير الزراعة الأمريكي توماس فيلساك، اليوم (الأحد)، بأن الولايات المتحدة والإمارات تسعيان لاستثمار أربعة مليارات دولار إضافية عالمياً في مبادرة انطلقت العام الماضي لتحقيق مرونة الزراعة في مواجهة التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الضارة.
وأضاف “فيلساك” قبل انعقاد أول اجتماع وزاري لأطراف مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، في دبي غداً، أن المبادرة تريد الآن تعهدات باستثمار ثمانية مليارات دولار قبل حلول موعد محادثات المناخ “كوب27″ في مصر في نوفمبر المقبل، وفقاً لـ”رويترز”.
وقال: “نعتقد أننا نحتاج فعليًا لوضع هدف أعلى، والرئيس جو بايدن يعتقد أن علينا الحصول على ثمانية مليارات دولار قبل كوب-27”.
وكان البلدان أطلقا مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ خلال مؤتمر “كوب26” للمناخ الذي عُقد في نوفمبر الماضي بهدف استثمار أربعة مليارات دولار من حكومات وشركاء غير حكوميين في الفترة من 2021 إلى 2025.
وتحظى المبادرة بدعم 140 شريكًا وافقوا على زيادة الاستثمارات العامة والخاصة في أبحاث الزراعة وممارساتها الخاصة بالمناخ.وزير الزراعة الأمريكي توماس فيلساك
20 فبراير 2022 – 19 رجب 1443 03:03 PM
تُنفق في مشروعات زراعيةأمريكا والإمارات تستثمران 4 مليارات دولار لمواجهة التغير المناخي
أفاد وزير الزراعة الأمريكي توماس فيلساك، اليوم (الأحد)، بأن الولايات المتحدة والإمارات تسعيان لاستثمار أربعة مليارات دولار إضافية عالمياً في مبادرة انطلقت العام الماضي لتحقيق مرونة الزراعة في مواجهة التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الضارة.
وأضاف “فيلساك” قبل انعقاد أول اجتماع وزاري لأطراف مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، في دبي غداً، أن المبادرة تريد الآن تعهدات باستثمار ثمانية مليارات دولار قبل حلول موعد محادثات المناخ “كوب27″ في مصر في نوفمبر المقبل، وفقاً لـ”رويترز”.
وقال: “نعتقد أننا نحتاج فعليًا لوضع هدف أعلى، والرئيس جو بايدن يعتقد أن علينا الحصول على ثمانية مليارات دولار قبل كوب-27”.
وكان البلدان أطلقا مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ خلال مؤتمر “كوب26” للمناخ الذي عُقد في نوفمبر الماضي بهدف استثمار أربعة مليارات دولار من حكومات وشركاء غير حكوميين في الفترة من 2021 إلى 2025.
وتحظى المبادرة بدعم 140 شريكًا وافقوا على زيادة الاستثمارات العامة والخاصة في أبحاث الزراعة وممارساتها الخاصة بالمناخ.
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