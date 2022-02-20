أمير نجران يستعرض تقريرًا عن حملة “نجران تستاهل”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

التقى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، اليوم، في مكتبه بديوان الإمارة، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران عبدالرحمن بن سعد العصيمي، بحضور كل من رئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن الخضيري، ومدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد آل جبار، ومدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سعيد القحطاني، ومدير عام التعليم فهد عقالا، ومدير عام فرع الشؤون الصحية بمنطقة نجران الدكتور إبراهيم بني هميم، ومدير فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني راشد آل منجم، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإنابة حسين آل عنكيص.

واستعرض سموه خلال اللقاء تقريرًا عن حملة “نجران تستاهل” الذي تضمن أهداف الحملة في مناقشة القضايا الاجتماعية والثقافية والتربوية من خلال طرحها عبر قنوات الحوار الفكري وآلياته، وكذلك تشجيع أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام والمشاركة في الحوار، كما تهدف الحملة إلى الإسهام في صياغة الخطاب الإسلامي الصحيح على الوسطية والاعتدال، كما اشتمل التقرير على المحاور وأوراق العمل والمضوعات المقترحة مناقشتها منها تعزيز الانتماء والولاء واللحمة الوطنية والتصدي لمهددات الأمن، إضافة إلى دور المؤسسات التعليمية وقدرتها على ترسيخ أهمية العمل الاجتماعي، وكذلك دور وتأثير وسائل الإعلام في التوعية المجتمعية والإسهام في نشر الثقافة والتسامح والتعايش وتقوية القيم المشتركة في تقوية التلاحم المجتمعي.

وأشاد سموه بالجهود المبذولة من جميع الجهات ذات العلاقة في نجاح الحملة، مؤكدًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتعاون في تحقيق الأهداف المرجوة من حملة “نجران تستاهل “.