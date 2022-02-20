بالفيديو.. جندي يمني يتوعد ميليشيا الحوثي ويشكر المملكة لدعمها الشرعية بطريقته الخاصة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق -وكالات

وجه أحد الجنود اليمنيين المشاركين في الحرب ضد الميليشيا الحوثية، كلمات شكر للمملكة لمواقفها الداعمة لبلاده لأجل استعادة الشرعية، كما توعد عناصر مليشيا الحوثي.

ونشر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني مقطع فيديو للجندي وهو يقف ويشير إلى مركبة عسكرية يتصاعد منها الدخان عقب استهدافها من قبل القوات الجوية السعودية، ويردد “شكراً سلمان.. شكراً”.

وأشاد الجندي بجهود التحالف العربي بقيادة المملكة خلال أبيات شعرية، واختتمها بقوله: “دام في العرب سلمان.. عاش في اليمن عاش في السعودية”، كما ندد وتتوعد عناصر الميليشيا الحوثية.