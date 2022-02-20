مكة.. جولات ميدانية تصادر 135 رأساً من الأغنام و5 أطنان أغذية فاسدة

صادرت أمانة العاصمة المقدّسة، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية بمكة المكرّمة، (135) رأساً من الأغنام مجهولة المصدر غير الصالحة للاستهلاك الآدمي؛ وذلك خلال الجولات الميدانية التي نفّذتها البلدية على المطاعم والمطابخ في نطاقها الإشرافي، وبعد ضبط عدد من المحال والمطاعم المخالفة للشروط الصحية وإغلاقها ومصادرة المواد الغذائية الموجودة بها.
وأوضحت أمانة العاصمة المقدّسة، أن ذلك يأتي في إطار تكثيف جهود وأعمال البلديات الفرعية في متابعة المنشآت التي تتعلق بالصحة العامة للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة والمطاعم والعاملين بها، والتأكد من سلامة الوجبات والأطعمة المقدمة وطرق إعدادها وتطبيق الاشتراطات الصحية، وتم إلزام بعض المنشآت الغذائية والمطاعم بإعادة تصحيح التجهيزات الداخلية للمنشآت واستيفاء بعض الاشتراطات، كتصحيح وضع المداخن التي على واجهات المباني التي تعد من مسبّبات التشوّه البصري.
وفي موقعٍ آخر، واصلت الفرق الرقابية ببلدية المسفلة حملاتها الميدانية، حيث قامت بحملة على المتاجر المتنقلة المخالفة الموجودة في حوش بكر العشوائي، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة ومشاركة الدوريات الأمنية؛ ونتج عنها مصادرة (4) أطنان من الخضراوات والفواكه المتنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومخزَّنة بطُرق مُخالفة لاشتراطات النقل إضافة إلى مصادرة طن من الخردوات التي كانت معروضة من قِبل الباعة المخالفين، وأتلفت جميع المصادرات في الموقع نفسه، وطبّقت لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.
وأكّدت أمانة العاصمة المقدّسة، أنها لن تتوانى عن تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين والمتهاونين حرصاً منها على تقديم أفضل الخدمات، وفق أعلى معايير الإصحاح البيئي، داعيةً الجميع، إلى التعاون معها، والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر الاتصال على رقم البلاغات الموحد (940).أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة
20 فبراير 2022 – 19 رجب 1443 12:43 PM
نفّذتها “الأمانة” في نطاقها الإشرافي وضبطت وأغلقت محال ومطاعم مخالفةمكة.. جولات ميدانية تصادر 135 رأساً من الأغنام و5 أطنان أغذية فاسدة
صادرت أمانة العاصمة المقدّسة، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية بمكة المكرّمة، (135) رأساً من الأغنام مجهولة المصدر غير الصالحة للاستهلاك الآدمي؛ وذلك خلال الجولات الميدانية التي نفّذتها البلدية على المطاعم والمطابخ في نطاقها الإشرافي، وبعد ضبط عدد من المحال والمطاعم المخالفة للشروط الصحية وإغلاقها ومصادرة المواد الغذائية الموجودة بها.
وأوضحت أمانة العاصمة المقدّسة، أن ذلك يأتي في إطار تكثيف جهود وأعمال البلديات الفرعية في متابعة المنشآت التي تتعلق بالصحة العامة للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة والمطاعم والعاملين بها، والتأكد من سلامة الوجبات والأطعمة المقدمة وطرق إعدادها وتطبيق الاشتراطات الصحية، وتم إلزام بعض المنشآت الغذائية والمطاعم بإعادة تصحيح التجهيزات الداخلية للمنشآت واستيفاء بعض الاشتراطات، كتصحيح وضع المداخن التي على واجهات المباني التي تعد من مسبّبات التشوّه البصري.
وفي موقعٍ آخر، واصلت الفرق الرقابية ببلدية المسفلة حملاتها الميدانية، حيث قامت بحملة على المتاجر المتنقلة المخالفة الموجودة في حوش بكر العشوائي، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة ومشاركة الدوريات الأمنية؛ ونتج عنها مصادرة (4) أطنان من الخضراوات والفواكه المتنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومخزَّنة بطُرق مُخالفة لاشتراطات النقل إضافة إلى مصادرة طن من الخردوات التي كانت معروضة من قِبل الباعة المخالفين، وأتلفت جميع المصادرات في الموقع نفسه، وطبّقت لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.
وأكّدت أمانة العاصمة المقدّسة، أنها لن تتوانى عن تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين والمتهاونين حرصاً منها على تقديم أفضل الخدمات، وفق أعلى معايير الإصحاح البيئي، داعيةً الجميع، إلى التعاون معها، والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر الاتصال على رقم البلاغات الموحد (940).
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