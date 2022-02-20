الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت: نتوقع إطلاق سوق السندات والصكوك التجارية في 2022

محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي إننا «نتوقع إطلاق سوق السندات والصكوك التجارية في 2022». وأضاف الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت لتلفزيون «العربية»: نتوقع ارتفاع عدد صناع السوق إلى ثماني شركات من خمس في الوقت الحالي.

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