ضوء1 يستعد لجمع البيانات الخاصة بأشعة جاما الأرضية

محمد بن مسعود - الدمام - بعد نجاحه في الوصول إلى مداره يوم الخميس تاريخ 3 فبراير، يبدأ القمر البحريني بالتعاون مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة «ضوء1» مرحلة التشغيل الأولي لإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من استعداده لبدء تشغيل حمولته الخاصة بالكشف عن أشعة جاما الأرضية لتجميع البيانات، حيث تم فتح هوائيات «ضوء1» وألواحه الشمسية بنجاح، كما تم الاطمئنان على نجاح دورانه في مداره من خلال استلام الإشارات منه بشكل يومي وتحليلها من قبل الفريق المختص بعمليات تشغيل «ضوء1»، حيث توفر هذه الإشارات معلومات حرجة حول صحة القمر الصناعي «ضوء1» ومنها مستويات الحرارة والطاقة وحالة نظام التشغيل.

حول هذه التطورات أكدت مهندسة الفضاء عائشة الحرم – أحد أعضاء فريق تشغيل «ضوء1» – على: «أنه من المؤمل أن يبدأ «ضوء1» بعمليات التشغيل الفعلي وتشغيل الحمولة ليباشر مهمته الفعلية في الكشف عن أشعة جاما الأرضية بمشيئة الله في موعد أقصاه نهاية شهر مارس 2022، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التشغيل الأولية التي يتم فيها اجراء اختبارات صحة جميع أنظمة القمر الصناعي «ضوء1» بعد الإطلاق، بالإضافة لاختبارات جاهزيته لبدء تشغيل الحمولة وتجميع البيانات».

وأضافت الحرم: «لقد أتم الفريق بنجاح اختبارات نظامي الاتصال “UHF” و”S-band” من خلال إرسال الأوامر واستقبال البيانات الخاصة بصحة القمر الصناعي «ضوء1» من خلال المحطات الأرضية المتفق معها مسبقا، وقد أثبتت النتائج أن عملية الاتصال بالقمر الصناعي تتم بشكل سلس وبإرسال قوي. كما تمت بنجاح عمليات اختبار نظامي التشغيل، بالإضافة إلى ذلك تم الانتهاء من اختبارات نظام الطاقة بشكل ناجح والتأكد من سلامة الألواح الشمسية والبطاريات ونظام توزيع الطاقة من خلال تحليل البيانات الخاصة بصحة هذا النظام».

كما وضحت الحرم: «بعد نجاح كافة الاختبارات سالفة الذكر، بدأت عمليات اختبار تشغيل نظام التحكم وتحديد الاتجاهات بتاريخ 13 فبراير الجاري، حيث يعتبر هذا الاختبار الأخير والأطول من حيث المدة الزمنية قبل بدء تشغيل حمولة القمر الصناعي «ضوء1»، حيث سيتم اختبار جميع آليات التحكم وتوجيه «ضوء1» باتجاه الشمس أو باتجاه الأرض أو باتجاه هدف معين مثل المحطات الأرضية المعنية بالتحكم. كما سيتم اختبار سلامة جميع المحركات والمستشعرات الخاصة بهذا النظام، للتأكد من ثبات «ضوء1» في مداره وتقليل سرعته الدورانية بحيث لا تتعدى 5 درجات/ثانية. إن هذا النظام يعتبر من أهم الأنظمة التي ستساهم في نجاح مهمة «ضوء1» من خلال توجيهه بدقة باتجاه الأرض لرصد أشعة جاما الأرضية».

واختتمت الحرم تصريحها: «نحمد الله على استمرارية نجاح عمليات اختبار التشغيل الأولي وصحة أنظمة «ضوء1»، ونتطلع بشغف لبدء عمليات التشغيل الفعلي واستلام البيانات الخاصة بحمولة «ضوء1» والتي سنقوم كفريق البحرين للفضاء مع أشقائنا من دولة الإمارات العربية المتحدة باستقبالها وترجمتها وتنقيتها لتكون جاهزة لمشاركتها مع مراكز الأبحاث المعنية لنخدم البشرية ونساهم في إبراز أسم مملكة البحرين في مجالات عديدة من العلوم المتقدمة».

الجدير بالذكر أنه يتم التواصل مع «ضوء1» بمعدل 4 مرات في اليوم كمتوسط باستخدام ثلاث محطات أرضية مخولة بالتواصل معه بما يعادل 35 دقيقة يومياً بشكل متقطع، يتم خلالها تنزيل بيانات يصل حجمها ما بين 50 إلى 70 ميغابايت يومياً، أي ما يعادل حوالي 200 ألف صفحة من المعلومات يومياً.