وفد بابكو يزور شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات

محمد بن مسعود - الدمام - قام وفد من دائرة التعلم والتطوير في شركة بابكو بزيارة إلى مقر شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات بتاريخ 15 فبراير 2022 حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد بوجيري – مراقب القوى العاملة والتدريب والتطوير بالشركة. ترأس وفد بابكو تيرينس هارسون مدير دائرة التدريب والتطوير.

وقد استهلت الزيارة بعرض توضيحي حول نشاطات وبرامج التعلم عن بعد في شركة جيبك. كما تم القيام بجولة في مرافق التعلم والتطوير. تأتي الزيارة في إطار جهود بابكو الدؤوبة لتعزيز أواصر التعاون المشترك مع شتى مؤسسات المجتمع في مجالات التدريب وتبادل المعرفة والتعليم وبرامج التطوير.

وفي ختام الزيارة، توجه وفد بابكو بجزيل الشكر والامتنان إلى شركة جيبك على ترتيب الزيارة، وإتاحة الفرصة لهم للتعرف على تجربتها الرائدة في التدريب والتطوير. ضم الشركة كلا من: ميسم الهاشمي – رئيس برنامج القيادة وإدارة المواهب، ولولوة المطاوعة – ضابط أول التدريب، وجيردا فوري – مصمم برنامج التدريس، وزيد كيكسو – ضابط اول التدريب.