أخضر السيدات لكرة القدم يقص شريط مبارياته الدولية اليوم في المالديف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- وكالات

يفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيّدات اليوم الأحد، سلسلة مبارياته الدولية بشكلٍ رسمي، حينما يواجه وديًا نظيره منتخب سيشل تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على الملعب الوطني بالعاصمة المالديفية ماليه، إذ تأتي هذه المباراة ضمن برنامج المنتخب الإعدادي تمهيدًا للدخول في المنافسات الرسمية تحت مظلة الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، كما سيتضمّن برنامج الأخضر مواجهة ودية أخرى ضد منتخب المالديف الخميس المقبل على ذات الملعب.

وتشهد قائمة الأخضر وجود خمس وعشرين لاعبة، وقع عليهم اختيار المدربة الألمانية مونيكا ستاب، والتي شدّدت على أهمية هذه المباراة التاريخية، قائلة: «نحنُ أمام لحظة تاريخية لكرة القدم النسائية السعودية، وأود أن أطلب من اللاعبات أن يستمتعن بهذه المباراة، وأن يكُنَّ فخورات بتواجدهن في هذه القائمة، والحصول على فرصة معايشة هذه التجربة، والتي لا تعد إلا بداية لما هو قادم».

وأضافت مونيكا: «على اللاعبات أن يُقدِّمن كل ما لديهن في هاتين المباراتين، وأن يغتنمن هذه الفرصة لتمثيل المملكة العربية السعودية خير تمثيل، فهُنَّ محظوظاتٌ جدًا للحصول على هذه الفرصة».

من جانبها أكّدت عضوة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم مديرة إدارة كرة القدم النسائية لمياء بن بهيّان أن هذه المباراة تأتي تتويجًا للجهود المبذولة في كرة القدم النسائية السعودية، مشيرة إلى أن المباراة الأولى تعد حدثٌ تاريخي، عمِلَ عليه الاتحاد منذ اليوم الأول لتشكيل إدارة كرة القدم النسائية عام 2019، وها نحن اليوم نحوّل الحلم إلى واقع بفضل الدّعم الكبير الذي تجده الرياضة وكرة القدم بشكلٍ خاص، من القيادة الرشيدة ومتابعة دائمة ومستمرّة من وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأضافت بن بهيّان: «هذه البداية، ونحنُ أمام مشوارٍ طويل لنكمله حتى نصل إلى الهدف الذي نسعى لتحقيقه مع المنتخب وهو الوصول إلى أبعد نقطة من البطولات الدولية والإقليمية في المشاركات المقبلة، كما أود أن أهنئ كل لاعبة تم اختيارها منذ إجراء تجارب الأداء في سبتمبر الماضي، حتى الوصول إلى القائمة الأخيرة والمكوّنة من 25 لاعبة»

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الجدير ذكره أن قائمة المنتخب شملت اختيار كل من: لمى العنزي، سارة خالد، ومنى عبدالرحمن «حراسة المرمى»، أثير خالد، بيان صدقة، حصة السعدالله، لين محمد، لانا عبدالرزاق، عهود العماري، تالة الغامدي، مشاعل الحربي «الدفاع»، أسرار الشيباني، داليا أبو لبن، فهدة السعد، جوري طارق، ليان جوهري، مريم التميمي، فرح جفري، نورة البراهيم، رغد مخيزن، سارة حمد وصبا توفيق «الوسط»، البندري مبارك، البندري محمد، تهاني الزهراني «الهجوم».