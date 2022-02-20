نيوم تحقق جائزة أفضل مشروع تنموي عربي لتحقيق التنمية المستدامة ٢٠٢١م

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات
منح البرلمان العربي، كلًا من مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر ومشروع نيوم جائزة أفضل مشروع للتنمية المستدامة لعام 2021م باعتبارهما من أهم وأبرز المبادرات على مستوى الدول العربية والإقليمية والدولية، وبما يعكس حرص السعودية على إحداث تأثير عالمي ودائم، في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وحماية الأرض والطبيعة، والإسهام بشكل قوي وفاعل في تحقيق المستهدفات العالمية، بما يدفع عجلة الأزمات المرتبطة بالمناخ بشكل منسق إقليميًا ودوليًا.
وسلم عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الجائزة لـصاحب المعالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد اليوم السبت بمقر جامعة الدول العربية بحضور صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن رئيس البرلمان العربي ومشاركة رؤساء وممثلي المجالس والبرلمانات الوطنية بالدول العربية.
جاء هذا التكريم من منطلق الدعم الذي يوليه البرلمان العربي للمبادرات الوطنية التي تساهم في خدمة الشعوب العربية وتضع المنطقة العربية على الخريطة العالمية.
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