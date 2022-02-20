شكرا لقرائتكم خبر عن 315 ألف بلاغ عبر خدمة 940 خلال 2021م في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت أمانة محافظة جدة 315.608 بلاغات، عبر خدمة 940 خلال العام الماضي 2021م, في حين بلغت نسبة معالجتها 86% من إجمالي البلاغات الواردة.

وكشف تقرير صادر عن الإدارة العامة لخدمة العملاء عن تلقي الأمانة لـ 7.323 اتصالًا من المستفيدين, وذلك عبر خدمة اتصل, والاتصال المباشر, والسنترال، كما سجلت خدمة المواعيد الرقمية 35.647 موعدًا ما بين حضوري ومرئي.

وأوضحت الأمانة, أن إداراتها استقبلت 9.869 زائرًا خلال العام الماضي، وتصدرت إدارة الكروكيات التنظيمية معدل الحضور بواقع 3.163 زائرًا، يليها إدارة المنح بعدد 2.460 زائرًا، كما شملت زيارات المستفيدين إدارات العناية بالعملاء ورخص البناء ووكالة البلديات الفرعية.

يُذكر أن الأمانة تسعى باستمرار لتحديث وتطوير أنظمتها وخدماتها الرقمية الخارجية للعملاء والمستفيدين, وذلك في إطار برنامج التحوّل الوطني للقطاع البلدي بما يسهم في تحسين مستوى جودة الخدمات البلدية المقدمة لسكان جدة.