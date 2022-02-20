بريطانيا تحدد موعد الغزو الروسي لأوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

قالت وزيرة الخارجية البريطانية، إليزابيث تراس، اليوم الأحد، إن روسيا قد تهاجم أوكرانيا الأسبوع المقبل.

ويأتي ذلك، في توقع جديد من الوزيرة البريطانية لموعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال، في وقت سابق، إنه من المتوقع أن تغزو القوات الروسية أوكرانيا يوم 16 فبراير، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء، عن وزيرة الخارجية البريطانية قولها: إن أسوأ سيناريو لتطور الأحداث، يمكن أن يحدث في الأسبوع المقبل. وأضافت أن روسيا تحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

وأكَّدت تراس أن أوروبا تواجه أخطر تهديد أمني منذ بداية القرن العشرين، معربة عن خشيتها من ألا تأخذ روسيا على محمل الجد إمكانية التوصل إلى تسوية دبلوماسية.

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وفي وقت سابق، أعلنت الوزيرة البريطانية عن إنشاء مركز معلومات حكومي يهدف إلى مكافحة المعلومات المضللة من روسيا، على خلفية الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا.

واعتبرت موسكو هذه التصريحات حربا إعلامية ومحاولة من دول غربية لإقناع حلفائها بأن الحرب وشيكة، وأن روسيا قد اتخذت القرار ببدئها، وهو ما تنفيه موسكو وتصفه بـ”الهراء”.