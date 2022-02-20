مبابي يضع شروطًا «غريبة» لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات
كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية تطورًا جديدًا حول مستقبل كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان مع العملاق الفرنسي خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وانتشرت العديد من التقارير التي أكدت اقترابه من ريال مدريد الإسباني.
وبحسب ما أكدته «ليكيب» فاللاعب الفرنسي وضع شروطًا جديدة من أجل تجديد عقده مع فريقه، وعدم الرحيل بنهاية الموسم.
وأشارت الصحيفة الفرنسية أن مبابي يرغب أن يكون نجم الفريق الأول ولا يتم الدفع به في مركز الأرجنتيني ليونيل ميسي أو البرازيلي نيمار دا سيلفا.
كما أشترط مبابي أن يكون منفذ ضربات الجزاء رقم واحد في الفريق، وعدم الاعتماد على ميسي أو نيمار فقط في ظل وجوده.
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والسبب الأهم للاعب هو فرض مزيد من الانضباط على الفريق وسحب الامتيازات الكثيرة التي يتمتع بها لاعبو أمريكا الجنوبية داخل الفريق
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