«التعليم» تعلن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق -متابعات أعلنت وزارة التعليم، جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الحادي عشر، عبر قنوات “عين” أو منصة “مدرستي”. وقالت الوزارة أن جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية سوف يبدأ في الساعة الـ7:30 صباحا، ويعاد طوال اليوم. وأوضحت أن يوم الثلاثاء سيكون إجازة بمناسبة يوم التأسيس لجميع المراحل الدراسية، فيما سيكون يوما الأربعاء والخميس إجازة مطولة. ويعرض جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الـ11، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم أخبار قد تهمك

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