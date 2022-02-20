محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة “شاومي” الصينية الرائدة تستعد لإطلاق هاتفها “شاومي 12 ألترا”، الذي تنوي تزويده بأقوى معالج موجود في السوق حالياً.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص، أن شاومي تنوي تزويد هاتفها الجديد بمعالج “سنابدراجون 8 الجيل الأول +”، ليكون ذلك أول ظهور لذلك المعالج الخارق الجديد.
ومن المتوقع أن تكشف شاومي رسمياً عن هاتفها الرائد الجديد خلال الربع الثالث من عام 2022 الجاري.
ومن المتوقع أن يحمل المعالج الجديد من “سنابدراجون” على تقنيات فائقة السرعة، خاصة أنه سيكون بمعيارية 4 نانومترات، بعد استبدال بعض المواد التصنيعية المستمدة من شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية بمواد أخرى ضمتها شركة “كوالكوم” الأمريكية بنفسها.شركة شاومي الصينية شاومي 12 ألترا
شاومي تستعد لإطلاق هاتف جديد مزود بأقوى معالج في العالم
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2022-02-20
كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة “شاومي” الصينية الرائدة تستعد لإطلاق هاتفها “شاومي 12 ألترا”، الذي تنوي تزويده بأقوى معالج موجود في السوق حالياً.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص، أن شاومي تنوي تزويد هاتفها الجديد بمعالج “سنابدراجون 8 الجيل الأول +”، ليكون ذلك أول ظهور لذلك المعالج الخارق الجديد.
ومن المتوقع أن تكشف شاومي رسمياً عن هاتفها الرائد الجديد خلال الربع الثالث من عام 2022 الجاري.
ومن المتوقع أن يحمل المعالج الجديد من “سنابدراجون” على تقنيات فائقة السرعة، خاصة أنه سيكون بمعيارية 4 نانومترات، بعد استبدال بعض المواد التصنيعية المستمدة من شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية بمواد أخرى ضمتها شركة “كوالكوم” الأمريكية بنفسها.
20 فبراير 2022 – 19 رجب 1443
10:32 AM
كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة “شاومي” الصينية الرائدة تستعد لإطلاق هاتفها “شاومي 12 ألترا”، الذي تنوي تزويده بأقوى معالج موجود في السوق حالياً.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص، أن شاومي تنوي تزويد هاتفها الجديد بمعالج “سنابدراجون 8 الجيل الأول +”، ليكون ذلك أول ظهور لذلك المعالج الخارق الجديد.
ومن المتوقع أن تكشف شاومي رسمياً عن هاتفها الرائد الجديد خلال الربع الثالث من عام 2022 الجاري.
ومن المتوقع أن يحمل المعالج الجديد من “سنابدراجون” على تقنيات فائقة السرعة، خاصة أنه سيكون بمعيارية 4 نانومترات، بعد استبدال بعض المواد التصنيعية المستمدة من شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية بمواد أخرى ضمتها شركة “كوالكوم” الأمريكية بنفسها.
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