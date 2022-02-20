قرر مجلس إدارة مصرف الراجحي بالتوصية الى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال المصرف عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي المصرف عن طريق رسملة 15,000 مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح 3 أسهم لكل 5 أسهم مملوكة.
وكشف رئيس مجلس إدارة “مصرف الراجحي” عبد الله بن سليمان الراجحي، عن توصية المجلس بزيادة رأس المال إلى 40 مليار ريال عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 60 %.
تأتي هذه الخطوة لتعزيز موارد المصرف مما يسهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.
وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للمصرف (الذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
في حال وجود كسور أسهم، فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة، كل بحسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.مصرف الراجحي
مجلس إدارة مصرف الراجحي يوصي بزيادة رأس مال المصرف إلى 40 مليار ريال
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2022-02-20
قرر مجلس إدارة مصرف الراجحي بالتوصية الى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال المصرف عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي المصرف عن طريق رسملة 15,000 مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح 3 أسهم لكل 5 أسهم مملوكة.
وكشف رئيس مجلس إدارة “مصرف الراجحي” عبد الله بن سليمان الراجحي، عن توصية المجلس بزيادة رأس المال إلى 40 مليار ريال عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 60 %.
تأتي هذه الخطوة لتعزيز موارد المصرف مما يسهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.
وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للمصرف (الذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
في حال وجود كسور أسهم، فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة، كل بحسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
20 فبراير 2022 – 19 رجب 1443
10:43 AM
عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 60 %.. وسيتم منح 3 أسهم لكل 5 أسهم مملوكة
قرر مجلس إدارة مصرف الراجحي بالتوصية الى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال المصرف عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي المصرف عن طريق رسملة 15,000 مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح 3 أسهم لكل 5 أسهم مملوكة.
وكشف رئيس مجلس إدارة “مصرف الراجحي” عبد الله بن سليمان الراجحي، عن توصية المجلس بزيادة رأس المال إلى 40 مليار ريال عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 60 %.
تأتي هذه الخطوة لتعزيز موارد المصرف مما يسهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.
وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للمصرف (الذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
في حال وجود كسور أسهم، فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة، كل بحسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
قد يهمك أيضاً :-
- شاومي تستعد لإطلاق هاتف جديد مزود بأقوى معالج في العالم
- "أبل" تطلق مفاجأة "كورية" تُظهر قدرات "آيفون 13 برو"
- "جدوى للاستثمار": نمو مثير للإعجاب لمساهمة قطاعيْ "الأنشطة العقارية" و"التشييد"
- الإحصاء الخليجي: 108 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 96.1 %
- شاهد.. ليلة حماسية تحت قبة "جدة" تَطير بـ"ليسنر" و"بيلير" إلى عرش المصارعة
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس إدارة مصرف الراجحي يوصي بزيادة رأس مال المصرف إلى 40 مليار ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.