وصل عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون إلى 108 ملايين جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 96.1 %.
وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 108,030,083 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,438,296حالة، وإجمالي حالات التعافي 3,259,738 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20,127 حالة حتى يوم أمس.
وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 96.1%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 94.8 %.مركز الإحصاء الخليجي
الإحصاء الخليجي: 108 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 96.1 %
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2022-02-20
وصل عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون إلى 108 ملايين جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 96.1 %.
وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 108,030,083 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,438,296حالة، وإجمالي حالات التعافي 3,259,738 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20,127 حالة حتى يوم أمس.
وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 96.1%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 94.8 %.
20 فبراير 2022 – 19 رجب 1443
10:22 AM
20 فبراير 2022 – 19 رجب 1443
11:36 AM
إجمالي الوفيات وصل إلى 20.127 وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,438,296 حالة
وصل عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون إلى 108 ملايين جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 96.1 %.
وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 108,030,083 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,438,296حالة، وإجمالي حالات التعافي 3,259,738 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20,127 حالة حتى يوم أمس.
وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 96.1%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 94.8 %.
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