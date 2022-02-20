شاهد.. ليلة حماسية تحت قبة “جدة” تَطير بـ”ليسنر” و”بيلير” إلى عرش المصارعة

محمد بن مسعود - الدمام - نِزال نظّمته “الترفيه” ضم 7 مواجهات مختلفة للنجوم من أجل الحصول على اللقب

نظّمت الهيئة العامة للترفيه، ليلة السبت بجدة، تحت قبة “جدة سوبر دوم”، نزال المصارعة الحرة، ضمن أجواء التشويق والحماس غير المسبوقة؛ حيث احتفلت الجماهير السعودية بانتصار النجم “بروك ليسنر” في نزال “Elimination Chamber” للرجال، والنجمة “بيانكا بيلير” في نزال “Elimination Chamber” للنساء.

وقد تألف النزال الذي يقام لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، من 7 مواجهات مختلفة للنجوم؛ كان أبرزها نزال “Universal Championship” الذي حقق فيه “رومان رينز” فوزًا ساحقًا على قولدبرج، ونزال “Falls Count Anywhere” الذي حاز لقب بطله “درو ماكنتاير” عقب فوزه على “ريديك موس”.

ويقوم نزال “Elimination Chamber” على مواجهة 6 نجوم بعضهم بعضًا، من أجل الحصول على اللقب؛ حيث يبدأ النزال بدخول نجمين إلى الحلبة؛ بينما ينتظر 4 نجوم في غرف معزولة، تفتح كل منها بالتدريج كل 5 دقائق حتى يدخل جميع النجوم، وينتهي النزال بفوز واحد فقط. وقد تصدر وسم النزال WWEChamber.

وقد تخلل العرض نزالات نسائية لألمع الأسماء في عالم WWE، من بينها: نزال “ناعومي” و”روندا روزي” ضد “شارلوت فلير” و”سونيا ديفيل”، والذي انتهى بفوز ناعومي وروندا، على الرغم من ربط إحدى يدي روندا خلف ظهرها، إضافة إلى نزال “ليتا” ضد “بيكي لينش” التي حازت لقب بطلة نزال Raw Women’s.

وقد شهد عرض “Elimination Chamber” تفاعلًا استثنائيًّا من الجماهير السعودية، التي شكّلت تنوعًا لافتًا، وكذلك الجماهير العالمية من خلف الشاشات؛ مما يبرهن على التزام الهيئة العامة للترفيه بتقديم فعاليات مشوقة بمقاييس عالمية، ترقى لذائقة الجمهور وتقام في أرض المملكة.

وكان موسم الرياض 2021م قد شهد بطولة WWE كراون جول ضمن فعالياته، وقد تغلب “رومان رينز” على “بروك ليسنر” وحافظ على لقبه في WWE يونيفرسال في العاصمة الرياض.

الهيئة العامة للترفيه جدة