شكرا لقرائتكم خبر عن 170 مخالفة للاحترازات في جوامع ومساجد الجوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف، خلال الأسبوع الماضي، (2174) جولة تفقدية على جوامع ومساجد المنطقة؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، حيث تم تسجيل (170) مخالفة.

وأوضح المدير العام للفرع محمد بن دخيل الدخيل، أن هذه الجولات تأتي للتأكد من تطبيق لبس الكمامة، وتحقيق التباعد الجسدي، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة المصلين، وتعزيز الصحة العامة في جميع جوامع ومساجد مناطق المملكة, مؤكداً على ضرورة مواصلة الجولات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتقيد بما يأتي من الجهات المختصة .