شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الروسي يناقش التصعيد العسكرى فى دونباس .. الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس مجلس الدوما (المجلس الأدنى في البرلمان الروسي)، فيتشيسلاف فولودين، إن المجلس سيناقش التصعيد العسكري في إقليم دونباس، شرق أوكرانيا، خلال جلسة عامة، الثلاثاء المقبل.

وكتب فولودين، عبر حسابه على منصة "تليجرام": "سنناقش القضية في أقرب جلسة لمجلس الدوما"، حسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وتصاعدت، خلال الأيام الأخيرة، حدة التوتر بين القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا الذين يسيطرون على دونباس، حيث تتبادل حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، المعلنتين من جانب واحد في الإقليم، اتهامات بمخالفة اتفاقيات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.

وشهدت الساعات الـ24 الأخيرة تصعيدا للعمليات العسكرية، إذ أعلنت بعثة المراقبين الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن تسجيلها 870 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار في منطقة النزاع، موضحة أنها سجلت خلال اليوم الأخير 222 انتهاكا في مقاطعة دونيتسك، بما فيها 135 انفجارا، و648 انتهاكا في مقاطعة لوهانسك، بما في ذلك 519 انفجارا.