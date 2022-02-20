مرور الباحة: القبض على قائد مركبة دهس مواطنة ولاذ بالفرار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – الباحة

أعلن المرور السعودي، مساء أمس السبت، القبض على قائد مركبة دهس مواطنة، وفر هارباً.

وقال المرور في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن إدارة مرور منطقة الباحة باشرت حادث دهس مواطنة من قبل مركبة لاذ صاحبها بالفرار من الموقع، وأشارت إلى أن السيدة نقلت على إثر الحادث إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما أكد المرور أنه تم إحالة قائد المركبة للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

أخبار قد تهمك

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي ضجت يوم أمس، بعد تداول فيديو يظهر تعرض سيدة لحادث دهس مأساوي عند عبورها أحد الشوارع في الباحة، والتي وثقته كاميرا أحد المحال المجاورة لموقع الحادثة.